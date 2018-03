Ehrung verdienter Sänger im Kirchenchor Pronsfeld

(red) Im Rahmen der Feier des Cäcilienfestes hat der Kirchenchor St. Cäcilia Pronsfeld mehrere Sänger geehrt. Präses Pfarrer Kohr überreichte jeweils eine Urkunde an Robert Waxweiler für zehn Jahre und Adelheid Pütz (nicht im Bild), für 20 Jahre an Werner Horn, an Hildegard Krämer (25 Jahre), Edith Thielen (35 Jahre) und Petra Schweisthal für 45 Jahre Sangestätigkeit. Desweiteren erhielten Petra Urbanus für 20 Jahre Chorleitung und Winfried Götz für 20 Jahre Mitarbeit im Vorstand des Chors je eine Urkunde. Pfarrer Kohr und Vorsitzende Birgit Christen gratulierten den Jubilaren.⇥Foto: Kirchenchor Pronsfeld