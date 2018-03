später lesen Kolumne Dat jit eng FOTO: Schramm, Johannes / TV FOTO: Schramm, Johannes / TV Teilen

Oh, oh: Freitagmorgen, beim Versuch, die frische Buxe um die südlichen Körperzonen zu montieren: Mist, da ist noch Weihnachtsüberhang. Grade so den Knopp zugekriegt. Dabei hatte ich doch zuletzt hoffnungsfroh den Weg der Entwampung beschritten, und ja, tatsächlich: Man passte wieder in Sachen rein, die man sich lange nicht erkühnt hatte zu tragen, wenn auch der Weg noch weit war zur ersehnt schnittigen Stromlinienhaftigkeit. Gut, aber da waren dann die ganzen Schneusereien, das herrliche, von der weitaus besseren Hälfte hergestellte Spritzgebäck, und nicht nur das, viel zu viel lag lockend herum, das ja schließlich auch fortmusste. Ich opferte mich gern und stopfte alles weg.

