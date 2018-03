Eifel zu Pferd gibt 20. Katalog heraus

114 Seiten, 33 Stationen, 20 Routen: Die 20. Ausgabe des Kataloges von „Eifel zu Pferd“ liegt vor.

(red) Wie jedes Jahr trafen sich die Mitglieder von „Eifel zu Pferd“ zu einer Feier. Ort der Zusammenkunft ist der Keller des Konvikts in Prüm, wo wie jedes Jahr mehrere Paletten mit druckfrischen Broschüren angeliefert worden sind.

Dieses Mal komplettierten die Mitglieder bereits den 20. Katalog, der 114 Seiten, 33 Stationen und 20 Routen umfasst, mit Einlegeblättern und sortierten die Umschläge für den Versand in die gelben Kisten der Post. Aber es wurde nicht nur gearbeitet - ein Buffet aus mitgebrachten Leckereien verlockte zu Pausen, und gemeinsam stießen die Mitglieder mit einem Glas Sekt auf die Zukunft an.

Die Idee „Eifel zu Pferd“ wurde vor 20 Jahren ins Leben gerufen. Das Reiten von Gastgeber zu Gastgeber durch alle Teile der Eifel ist seither laut Verein eine feste Größe geworden, die ständig neue Freunde gewinne, auch unter den Nichtreitern, die die familiäre, gastfreundliche Aufnahme durch die Stationen schätzten.

Mit einem Anruf buchbare Mehrtagestouren seien der Renner, wobei der Service umfangreich sei: Gepäcktransfer, Routenberatung, GPS-Daten für unterwegs sind selbstverständlich, und eine individuelle Betreuung werde gern von den Gästen in Anspruch genommen.

Heute gelte die Initiative „Eifel zu Pferd“ als Vorreiter für den erfolgreichen Zusammenschluss und die gemeinsame Vermarktung von Pferdebetrieben in der Bundesarbeitsgemeinschaft Deutschland zu Pferd, an deren Gründung der Verein maßgeblich beteiligt gewesen sei.

Hier, so Eifel zu Pferd, sei ein deutschlandweites Netzwerk entstanden, in dem jede einzelne Mitgliedsregion vom Erfahrungsaustausch und Fachwissen der anderen Mitgliedsregionen profitieren könne.

Der neue Katalog des Vereins Eifel zu Pferd kann bestellt werden bei Eifel Tourismus in Prüm (ET) unter Telefon 06551/96560 oder per E-Mail an

broschuere@eifelzupferd.de