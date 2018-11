(red) Das neue Eifelbuch des Pronsfelder Autors Joachim Schröder erfuhr soeben seine zweite Auflage. Titel: „Volkskundliche Plaudereien auf der Hofbank – Eefeler Verzellcher“ (Band 3). Das neue Werk umfasst auf fast 500 Seiten eine Vielzahl von lustigen, auch sehr nachdenklich stimmenden Erzählungen, Lausbubengeschichten, vergessenen Gedichten, alten Mundart-Sprüchen, Redewendungen, Anekdoten und vor allem „allerlei Spinnereien“.

Buchvorstellungen finden am Sonntag, 25. November, im Gemeindehaus in Winterspelt (siehe Meldung rechts) sowie am Sonntag, 2. Dezember, im Euvea-Hotel in Neuerburg statt.

Das Buch ist erhältlich im Handel und beim Autor unter Telefon 06556/7311; E-Mail: JSPronsfeld2@aol.com