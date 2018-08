später lesen NATUR Eifelverein bietet Nachtwanderung Teilen

(aff) Der Eifelverein Waxweiler lädt zur Nachtwanderung am Samstag, 25. August, ein. Wanderführer Jürgen Steffes begleitet die Gruppe auf den acht Kilometern zum Lagerfeuer am Biotop-Weiher. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr der Parkplatz am Bürgerhaus.