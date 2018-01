später lesen Freizeit Eifelverein bietet Fastnachtswandern Teilen

Der Eifelverein Bleialf-Schneifel lädt ein zur Fastnachtswanderung am Montag, 12. Februar. Die Teilnehmer treffen sich um 10 Uhr am Marktplatz. Die Route führt nach Auw, danach kann man zu Fuß zurückgehen oder -fahren, per Privatwagen oder Taxi.

