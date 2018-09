später lesen Freizeit Eifelverein wandert rund um Dahnen Teilen

(aff) Die Ortsgruppe des Eifelvereins Daleiden-Dasburg lädt zu einre Wanderung rund um Dahnen am Samstag, 15. September, ein. Start ist um 14 Uhr in Daleiden an der Bushaltestelle an der B410. Von dort aus geht es in Privatwagen nach Dahnen zum Treffpunkt an der Kirche.