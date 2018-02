Anmeldung zur Treipenwanderung

(red) Der Eifelverein Daleiden-Dasburg lädt für Samstag, 17. Februar, zu einer Wanderung mit Treipenessen und gemütlichem Beisammensein im Gasthaus „Bei Jul“ in Dasburg ein. . Als Wanderstrecke wurde der „Naturpark Südeifel Wanderweg 08“ ausgewählt, die Länge beträgt etwa 10 Kilometer. Die Route führt durchs Ourtal, dann hinauf Richtung Dahnen an der hohen Kuppe vorbei wieder hinunter nach Dasburg. Treffpunkt ist in Daleiden am Marktplatz an der B 410, um 14 Uhr. Start der Wanderung ist um 14.15 Uhr in Dasburg am Gasthaus „Bei Jul“. Gastwanderer sind willkommen. Anmeldung bis 14. Februar unter Telefon 06550/232.