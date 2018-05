Unfall auf der B51: Autofahrer schwer verletzt

(red) Ein Autofahrer ist bei einem Unfall am Donnerstag, 8.55 Uhr auf der B 51 schwer verletzt worden.

(red) Ein Autofahrer ist bei einem Unfall am Donnerstag, 8.55 Uhr auf der B 51 schwer verletzt worden. Der Autofahrer war in der Gemarkung Orlenbach, in Fahrtrichtung Prüm unterwegs und wollte auf der B 51 wenden. Ein in gleicher Richtung fahrender LKW stieß mit der Fahrzeugfront gegen die Fahrerseite des Autos. Der Autofahrer wurde dabei schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Im Einsatz waren ein Rettungs- und ein Notarztwagen aus Prüm, die Straßenmeisterei Prüm sowie Polizeikräfte.