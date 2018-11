später lesen FREIZEIT Ein-Euro-Party und Kirmestanz Teilen

In Olzheim wird von Freitag, 9., bis Sonntag, 11. November, Kirmes gefeiert. Es beginnt am Freitag mit der Ein-Euro-Party im Saal Fünf-Jahreszeiten Wingels. Am Samstag folgt „An Maiisch Saal as Musik mat Sonsbisch Fönnef“, Kirmestanz im Maiisch Saal.