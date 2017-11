später lesen Einbrecher auf Beutezug in Giesdorf Teilen

Twittern

Teilen



Giesdorf (fpl) Die Polizei Prüm fahndet nach den Unbekannten, die in den vergangenen Tagen in ein Haus am Ortsrand von Giesdorf eingebrochen sind. Die Bewohner waren nicht daheim, als die Täter zunächst eine Überwachungskamera abmontierten, ein Fenster einschlugen und dann alle Zimmer durchwühlten.