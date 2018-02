später lesen Jünkerath Einbrecher hebeln Tür von Geschäftshaus auf Teilen

Twittern

Teilen



(red) Unbekannte Täter sind zwischen Rosenmontag, 12. Februar, und Sonntag, 25. Februar, in ein zurzeit leerstehendes Geschäftshaus in der Kölner Straße von Jünkerath eingebrochen. Laut Polizei hebelten sie eine auf der Gebäuderückseite gelegene Tür mit brachialer Gewalt auf und verschafften sich auf diesem Weg Zutritt in das Gebäudeinnere.