Einbrecher rauben Geld und Schmuck in Niederprüm

Einbrecher in Niederprüm

Die Polizei Prüm sucht die Unbekannten, die am Montag zwischen 18.30 und 22.10 Uhr in ein Wohnhaus in der Niederprümer Von-Lüderitz-Straße eingebrochen sind.

Die Täter drangen nach Angaben der Inspektion über ein Terrassenfenster an der Rückseite ins Gebäude ein, durchsuchten die Zimmer und raubten Bargeld und Schmuck im Wert von etwa 3000 Euro.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass einige Tage vor der Tat in der Nähe ein dunkler Transporter mit Kölner Kennzeichen gesehen wurde, der mit zwei südländisch aussehenden Männern besetzt gewesen sei.

Hinweise zum Einbruchdiebstahl oder verdächtigen Personen an die Polizei Prüm, Telefon 06551/9420.