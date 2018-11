später lesen Waxweiler Einbruch in Gaststätte Teilen

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Mittwoch, 7. November, auf Donnerstag, 8. November, in die Gaststätte „BIT-Stube“ in Waxweiler eingedrungen. Die Täter brachen mehrere Spielautomaten auf und entwendeten die Geldbehälter samt Inhalt.