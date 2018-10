Täter rauben Schmuck und Elektronik

Ihr Name

Die Polizei Prüm fahndet nach den Unbekannten, die an einem der vergangenen Tage in ein Wohnhaus in Ellwerath eingebrochen sind.

Die Tat wurde begangen zwischen Samstag, 13. Oktober, 15 Uhr, und Dienstag, 16. Oktober, 5.50 Uhr: Die Einbrecher schlugen an der Rückseite des Hauses in der Straße „Am Goldberg“ ein Fenster im Erdgeschoss ein und durchsuchten dann das Haus. Ihre Beute: ein Fernseher, ein Laptop und Schmuck. Eine hölzerne Standuhr wollten sie ebenfalls mitnehmen, ließen sie aber vor der Kellertreppe zurück.

FOTO: TV / Fritz-Peter Linden

FOTO: TV / Fritz-Peter Linden

Hinweise auf verdächtige Personen und weitere Beobachtungen an die Polizei Prüm, Telefon 06551/9420 oder per E-Mail an: pipruem.dgl@polizei.rlp.de