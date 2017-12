später lesen Energie Die Eifel-Pipeline-Planer dürfen jetzt wirklich mit dem Bau beginnen Teilen

Twittern

Teilen



(red) Als Obere Wasserbehörde hat die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord die Plangenehmigung für den ersten Bauabschnitt der Nord-Süd-Trasse im Projekt "Regionales Verbundsystem Westeifel", erteilt. Heute übergab Dr. Ulrich Kleemann, Präsident der SGD Nord, den Bescheid an den Antragsteller, die Kommunalen Netze Eifel AöR (KNE). Der Leitungsabschnitt ist rund neun Kilometer lang und verläuft vom Hochbehälter Jungenbüsch in der Gemarkung Lascheid (VG Arzfeld) bis zum Hochbehälter Sauerberg in der Gemarkung Heilenbach (VG Bitburger Land).