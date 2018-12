später lesen Konzert Büdesheimer Alphornbläser beeindrucken in der Klosterkirche FOTO: TV / Joachim Schröder FOTO: TV / Joachim Schröder Teilen

(red) Die Büdesheimer Alphornbläser waren am vierten Adventssonntag in der Klosterkirche in Himmerod zu Gast. In der vollbesetzten Basilika gastierten die sieben Musiker aus der Westeifel und eroberten die Herzen der vielen Besucher im Sturm.