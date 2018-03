später lesen Bildung Erfolgreiche Berufsbildung FOTO: Westeifel Werke / Tv FOTO: Westeifel Werke / Tv Teilen

(red) Der Unternehmensverbund Gemeinnützige Westeifel Werke der Lebenshilfen Bitburg, Daun und Prüm gratuliert zehn Mitarbeitern mit Behinderung zum erfolgreich absolvierten Berufsbildungsbereich. Geschäftsführer Ferdinand Niesen hat die Zertifikate bei der Abschlussfeier im verbundeigenen euvea Freizeit- und Tagungshotel in Neuerburg übergeben. Der Berufsbildungsbereich (BBB) folgt auf das dreimonatige Eingangsverfahren der Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Über einen Zeitraum von in der Regel zwei Jahren erhalten Menschen mit Handicap hier die Möglichkeit, sich in verschiedenen Arbeitsbereichen innerhalb und außerhalb der Werkstatt auszuprobieren. So können die Teilnehmer Interessen ausloten und ihre Stärken entdecken.