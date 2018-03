später lesen Theater Erneut Chaos auf dem Bauernhof Teilen

Twittern

Teilen



(red) „Chaos auf dem Bauernhof“ heißt es am Sonntag, 21. Januar, um 15 Uhr im Saal Islekhöhe Zwank in Krautscheid. Nach den beiden ausverkauften Aufführungen im Dezember, gibt es jetzt erstmalig in der Geschichte der „Krautscheider Kommedies“ eine Zusatzveranstaltung. Noch einmal kann das Publikum miterleben, was los ist, wenn Bauer Werner für zwei Wochen alleine den Laden schmeißen soll. Seine Frau traut ihm das nicht zu und sucht per Anzeige eine Helferin.