Kaffee und Diskussionen

Die Katholische Erwachsenenbildung und der Landfrauenverband Prüm laden gemeinsam mit anderen Institutionen auf eine Tasse Kaffee mit Schwester Evamaria Ludwig am Freitag, 25. Mai, um 9 Uhr ein. Thema des Vormittags: „Wie soll ich wissen, was du gedacht hast?“. Es geht dabei um die Chance, die richtigen Signale zu setzen. Treffpunkt ist die Aula im Haus der Kultur in Prüm.

Anmeldungen bis 18. Mai bei Marlene Schmitz, Telefon 06551/2853, E-Mail mmamm@gmx.de oder Petra Schweisthal, Telefon 06551/96559-13.