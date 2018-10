später lesen SOZIALES Es geht um die Erfahrung mit Abschieden Teilen

(red) Die katholische Erwachsenenbildung Westeifel lädt zu Informationsabenden ein, die für Menschen mit Verlusterfahrung, die Trauer durchlebt haben, die ebenso für Hospiz-Helfer und Interessierte gedacht sind: „Erfahrungen mit Abschied - Grundlage zur Begleitung Trauernder, heißt es am Montag, 5. November, 19.30 Uhr, in Prüm, im Caritaskonferenzraum, am Dienstag, 6. November, 19.30 Uhr, in Bitburg im Haus der Jugend, am Montag, 12. November, 19.30 Uhr, im Pfarrhaus in Mettendorf, am Dienstag, 13. November, 19.30 Uhr, im Pfarrheim St.