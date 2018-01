Europa wankt, Deutschland steht

Europas Perspektiven? Derzeit nicht die besten, wenn man Heinrich Kreft fragt, den deutschen Botschafter in Luxemburg. Zumindest wird es nicht leicht im neuen und in den kommenden Jahren: Der bisher so stabile transatlantische Partner USA zeigt unter seinem Präsidenten Donald Trump isolationistische Tendenzen, auf dem alten Kontinent greift der Populismus in einigen Regierungen um sich, und rundherum brennt es an allen Ecken.

Immerhin aber: Die deutsche Wirtschaft gedeiht, bleibt stark und dürfte sogar weiterwachsen: „Deutschland“, sagte der Botschafter, „wird in diesem Jahr ein ökonomisches Powerhouse bleiben“. So viel gute Nachrichten mussten dann doch sein - obwohl er doch in Luxemburg nahezu täglich die Frage höre, wann denn die Deutschen jetzt endlich eine vernünftige Regierung zustande bekämen.

Söhngen hatte zuvor das Gemeinsame beschworen: Nach den großen Verletzungen des Zweiten Weltkriegs hätten „die Menschen unserer Region und unserer Nachbarländer unsagbar viel gemeinsam erreicht“. Das beginne bei der Freizügigkeit, die durch die Öffnung der Grenzen ermöglicht wurde und münde in der guten und freundlichen Kontaktpflege mit den Nachbarn – wie auch beim Neujahrsgespräch, bei dem die Vertreter der Gemeinden im Grenzgebiet ebenfalls, wie in den 25 Jahren zuvor, dabei waren.

Hinzu kommen gemeinsame Organisationen und Einrichtungen wie der Naturpark Hohes Venn-Eifel, die Europäische Vereinigung Bildender Künstler aus Eifel und Ardennen (EVBK) und deren Jahresausstellungen in Prüm oder Handelsmessen wie die Grenzlandschau (GLS). Dies alles habe „maßgeblich zu diesem guten Miteinander beigetragen“.

Neben den täglichen Katastrophenmeldungen „und der Schwarzmalerei vieler zum Teil selbsternannter Spezialisten“ wolle er „ausdrücklich das Positive unseres täglichen Lebens hervorheben. Wir haben seit Jahrzehnten eine sehr niedrige Arbeitslosenquote, die der Vollbeschäftigung nahe kommt. Unsere mittelständischen Unternehmen haben in den vergangenen Jahren hohe Investitionen getätigt und werden damit auch in naher Zukunft fortfahren. Die Finanzkraft unserer Gemeinden steigt auch jetzt weiter. Es gibt hoch motivierte und engagierte Bürger, die sich begeistert in ihren und für ihre Gemeinden und Vereine, im sozialen, kulturellen oder nachbarschaftlichen Bereich einbringen. Dieses ehrenamtliche Engagement gehört zu unseren größten Stärken hier in der Region.“

Deshalb dürfe man bei allem Leid und bei allen Problemen auch im neuen Jahr „das Positive nicht aus dem Blick verlieren“. Da passte dann auch das letzte Lied des Eifeler Musikduos „Acoustic Activity“: „Ein Hoch auf uns.“