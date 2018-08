später lesen KINDER Offene Plätze für Ferienfreizeit Teilen

Zu einer Kinderferienfreizeit lädt die Evangelische Kirchengemeinde Prüm Kinder zwischen acht und zwölf Jahren in den Herbstferien ein. Die Reise ins Jägerhaus Weiler bei Bingen am Rhein beginnt am Montag, 1. Oktober, und dauert bis Samstag, 6. Oktober.