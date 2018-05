(red) Waffeln mit Herz für einen guten Zweck: So lautete das Motto der Evangelischen Jugend in Prüm, mit dem sie an der Jugendsammelwoche in Rheinland Pfalz teilgenommen haben. An zwei Tagen haben Jugendliche in Prüm Waffeln verkauft und 600 Euro eingenommen. Eine Hälfte des Geldes bleibt bei der sammelnden Jugendgruppe, die andere wird an den Landesjugendring überwiesen. ⇥Foto: Sylvia Tunger