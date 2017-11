später lesen Fahrer zerstört Postbriefkasten und flüchtet Teilen

Bleialf (red) Ein Fahrer hat in der Nacht auf Sonntag, vermutlich gegen 0.30 Uhr, in der Bahnhofstraße in Bleialf einen Postbriefkasten umgefahren und ist anschließend geflüchtet. Der Unbekannte war aus Richtung Großlangenfeld kommend in Richtung Kirche unterwegs, kam in einer Kurve in Höhe der Postfiliale von der Fahrbahn ab und prallte gegen den dort am Gehweg fest im Boden verankerten großen Briefkasten, der dabei völlig zerstört wurde.