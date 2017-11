Fahrt zum Weihnachtsmarkt

Prüm (red) Die Rheuma-Liga Prüm fährt am Dienstag, 12. Dezember, zum Weihnachtsmarkt nach St. Wendel.

Abfahrt am Prümer Konvikt ist um 8.30 Uhr. Abfahrt in St.Wendel ist um 18 Uhr. Geplant ist eine Besichtigung der Krippenausstellung im Missionshaus. Die Krippen hat der kürzlich verstorbene Künstler Karl Heindl aus aller Welt gesammelt. In St. Wendel kann jeder den Tag so verbringen, wie er möchte. Auf dem Weihnachtsmarkt erwarten die Teilnehmer eine Weihnachtspyramide, mittelalterlicher Mummenschanz, Händler in historischen Kostümen und weise Männer aus dem Morgenland mit ihren Kamelen. Kosten: für Mitglieder 20 Euro; für Nichtmitglieder 25 Euro.



Anmeldung: Elvira Ott, 06556/900545; Gudrun Kaiser, 06551/2337 oder 0163/7880617.