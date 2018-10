später lesen FAHRT Fahrt zur Buchmesse Teilen

Die Zentralbücherei Prüm bietet für Sonntag, 14. Oktober, eine Fahrt zur Buchmesse nach Frankfurt an. Abfahrt ist um 7 Uhr in Prüm. Gegen 20 Uhr werden die Teilnehmer voraussichtlich zurück in Prüm sein.