Ein Segen für alles, was fährt und rollt

Fahrzeugsegnung in Stadtkyll

Die Pfarrgemeinde bietet am Samstag, 5. Mai, wieder eine Fahrzeugsegnung auf den Kyllwiesen an. Beginn ist um zirka 18.15 Uhr nach der Vorabendmesse (beginnt um 17.30 Uhr) mit Pastor Reinhard Mallmann. Gesegnet werden dabei Fahrzeuge aller Art: Autos, Fahrräder, Motorräder und was sonst noch alles der Fortbewegung dient.

(fpl)