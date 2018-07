später lesen Verkehr Falschfahrer auf A 60 unterwegs: Zeugen gesucht Teilen

(red) Ein Falschfahrer auf der A 60 ist der Polizei am Samstag, 28. Juli, von mehreren Verkehrsteilnehmern gemeldet worden. Dabei handelte es sich laut Angaben der Polizeiinspektion Prüm um den Fahrer eines grauen Kleinwagen, der gegen 10.30 Uhr auf der A 60 in Höhe der Anschlussstelle Prüm in Fahrtrichtung Bitburg unterwegs war.