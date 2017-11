später lesen Festliches Kosaken-Konzert Teilen

Steffeln (red) Ein festliches vorweihnachtliches Konzert mit dem Schwarzmeer Kosaken-Chor, Sänger Peter Orloff sowie dem Kirchenchor Cäcilia Steffeln findet am Sonntag, 17. Dezember, um 16 Uhr in der Kirche St. Michael in Steffeln statt.