Waxweiler/Schönecken (red) Die Pfarreiengemeinschaft lädt alle Firmbewerber der Jahrgänge 2004 und 2005 zum Anmeldungstermin für die Vorbereitung auf die Firmung ein: Dienstag, 12. Dezember, um 18 Uhr, im Dechant-Faber-Haus in Waxweiler und im Pfarrheim in Schönecken. Die Taufurkunde beziehungsweise das Stammbuch ist mitzubringen.

Die Informationsabende für die Eltern sind am Dienstag, 9. Januar, um 20 Uhr,im Pfarrheim in Schönecken und am Mittwoch, 10. Januar, um 20 Uhr im Dechant-Faber-Haus in Waxweiler.

Das Sakrament der Firmung spendet der Trierer Weihbischof Franz Josef Gebert am 19. Mai in Waxweiler und am 20. Mai in Schönecken.