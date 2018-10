(red) Das Fitness- und Rehasportzentrum Akitafit in Prüm hat einen Tag der offenen Tür ausgerichtet und alle Einnahmen an den Förderverein krebskranker Kinder in Trier gespendet. Insgesamt wurden dabei 1550 Euro an Werner Ludgen vom Förderverein übergeben. Damit können laut Ludgen nun weitere betroffene Familien unterstützt werden. ⇥Foto: Lothmann