Flächenbrand in einem Waldstück

Ein Flächenbrand hat sich in Steffeln ereignet.

Prüm (hpl) Zu einem Flächenbrand kam es am Dienstag gegen 11.30 Uhr in Steffeln, in der Nähe der Grillhütte, zu einem Flächenbrand. Wie dieser entstehen konnte, ist bisher noch ungeklärt.

Die Polizei sucht Zeugen. Sie werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Prüm zu melden – Telefon: 06551/9420.