Freiwilliges Jahr im Haus der Jugend

(red) Das Haus der Jugend bietet ab August wieder eine FSJ-Stelle an und sucht einen jungen und engagierten Menschen ab 18 Jahren, der Freude am Kontakt mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen hat. Der FSJler unterstützt das Team bei der Vorbereitung und Durchführung von Ferienprogrammen, allgemeinen Angeboten, Projekten und sonstigen Veranstaltungen. Interessante und abwechslungsreiche Aufgaben mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten, um sich auszuprobieren, sind also garantiert. Infos erteilen die Mitarbeiter im HdJ oder telefonisch unter 06551/6346.