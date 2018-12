(aff) Einige Unwetter und Hochwasser haben das Frühjahr schon geprägt, doch was am Freitag, 1. Juni, über Dörfer wie Irrhausen, Pittenbach, Waxweiler, Lünebach oder auch Bleialf hereinbricht, trotzt jeder Beschreibung.

Ganze Orte versinken in den Fluten. Die Verheerungen im Eifelzoo werden sogar in der internationalen Medienlandschaft bemerkt. Eine Falschmeldung von ausgebrochenen Raubkatzen macht die Runde, darüber gerät die Not der vom Wasser heimgesuchten Dörfer fast in den Hintergrund. ⇥Foto: Fritz-Peter Linden