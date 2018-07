Führungswechsel beim DRK Arzfeld

(red/fpl) Nach 17 Jahren an der Spitze kandidierte Patrick Schnieder nicht mehr für den Vorsitz im Arzfelder Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Bürgermeister Andreas Kruppert steht nun dem Ortsverein vor.

Er wurde einstimmig von den Mitgliedern gewählt. Gründungsmitglied Ernst Hitzges verabschiedete sich aus dem Vorstand. Er wurde für 55 Jahre Mitgliedschaft besonders geehrt.

Schnieder blickte zunächst auf das vergangene Jahr zurück. Die finanziellen Verhältnisse seien geordnet, die wesentlichen Vorhaben abgeschlossen. Erfreut zeigte er sich über die Erfolge der Arbeit im Jugendrotkreuz (JRK). So errang das JRK Arzfeld den Landessieg bei den Rotkreuzerlebnistagen in Bad Kreuznach. Er dankte auch der Bereitschaftsleitung Andrea Dimmer, Tanja Peiffers und Nicole Nosbers für das hohe Engagement. Schnieder, der den Vorsitz mangels Zeit nicht fortführen kann, arbeitet weiter im Vorstand mit. In den 17 Jahren seiner Amtszeit habe ihn vor allem die Bereitschaft der Mitglieder beeindruckt, sich in unzähligen Stunden für das DRK ehrenamtlich einzubringen. Bei der Wahl wurde Andreas Kruppert einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. Stellvertreter sind Rainer Hoffmann und Patrick Schnieder. Den Vorstand komplettieren Ingo Hostert (Schatzmeister), Andrea Dimmer (Schriftführerin), Markus Kremer (DRK-Arzt) sowie Michael Newen, Volkmar Leisen und Johannes Hansen (Beisitzer). ⇥Foto: DRK