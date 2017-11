Galakonzert der Kreismusikschule in Daleiden

Der Musikverein Daleiden präsentiert dieses Jahr die Benefiz-Gala der Musikschule des Eifelkreises Bitburg-Prüm. Das Konzert ist am Sonntag, 10. Dezember, um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Matthäus. Fritz-Peter Linden

Die Besucher, verspricht der Verein, dürfen sich auf ein „vorweihnachtliches Programm unterschiedlichster Stilrichtungen in den verschiedensten Besetzungen freuen“. Traditionell eröffnet wird das Konzert mit einem Orgelstück. Gesangsbeiträge der Rock-Pop AG wechseln sich ab mit Arrangements der Holz- und Blechbläserensembles. Außerdem zu hören: ein Bassbariton-Solo und ein Klaviervortrag am Konzertflügel. Den feierlichen Abschluss bildet das Sinfonieorchester der Musikschule.

Im Anschluss an das Konzert laden die Mitglieder des Musikvereins Daleiden ins Dorfgemeinschaftshaus ein.

Eintrittskarten (Erwachsene 10 Euro, Kinder und Jugendliche 5 Euro) erhält man in der Raiffeisenbank Westeifel Daleiden, Arzfeld, Schönecken und Prüm, in der Touristinformation Arzfeld (Telefon 06550/961080), und in der Musikschule des Eifelkreises, Telefon 06561/15/2231