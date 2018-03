Geburtstagsgäste spenden für Kinder

(red/fpl) Seinen 60. Geburtstag feierte Dominik Wonner aus Binscheid zusammen mit 70 Gästen im Gemeindehaus. Da er schon auf seiner Einladung darauf hingewiesen hatte, dass er um eine Spende für krebskranke Kinder bitte, kamen die zahlreichen Gäste diesem Wunsch in besonderer Weise nach, und so konnte der Gastgeber auf ein Spendenergebnis von insgesamt 2640 Euro stolz sein. Diesen Betrag splittete er und überreichte jeweils 1320 Euro an die Palliativstation des Prümer Krankenhauses und die andere Hälfte an den Förderverein krebskranker Kinder in Trier. Bei der Scheckübergabe bedankte sich Werner Ludgen vom Förderverein für die Spende und wünschte dem Jubilar Glück und Gesundheit.

(fpl)