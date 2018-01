(red) In Zusammenarbeit mit der Katholischen Erwachsenenbildung Westeifel bietet Christa Finken in Birgel ein Gedächtnistraining an. Beginn des zehnteiligen Kurses ist am Donnerstag, 22. Februar, 10 Uhr, im Gemeindehaus Birgel. Dauer: bis 11.30 Uhr. Anmeldung bei Christa Finken, Telefon 06597/3633 oder 0151/40126513.