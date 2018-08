Gefahrstoff-Unfall: Bergung dauerte bis Mitternacht

Danach wurde die Autobahn wieder freigegeben.

Etwa 100 Kräfte aus dem Eifelkreis waren 13 Stunden lag am Einsatzort in Höhe der Anschlussstelle Waxweiler tätig. Die Bergung der teils explosiven Materialien und des LKW-Gespanns hatte sich in die Länge gezogen, weil aus den Ladepapieren zunächst nicht ersichtlich war, um welche Stoffe es sich konkret gehandelt hatte. Gefährlich sei auch „der Mix der verschiedenen Stoffe in den diversen Behältern“ gewesen, sagt Manfred Schuler von der Prümer Wehr. Ein Teil der Fässer und weiteren Container sei fortgebracht worden, weitere Stoffe habe man aus den Behältern gefahrlos abpumpen können.

FOTO: Fritz-Peter Linden

FOTO: Fritz-Peter Linden

Das spanische LKW-Gespann, unterwegs von Barcelona nach Lüdenscheid war am Dienstagmorgen am Ende der A 60-Baustelle ins Schleudern geraten und verunglückt. Nach Angaben der Polizei Prüm war der Fahrer vermutlich zu schnell unterwegs gewesen. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Es war der zweite Gefahrstoff-Einsatz auf diesem Abschnitt der A 60 im laufenden Jahr und innerhalb von zwei Monaten: Ende Juni war in der Anschlussstelle Prüm ein Tanklaster umgekippt, beladen mit hochgiftigem Phenol, das in der Kunststoffherstellung verwendet wird. Auch damals dauerte die Bergung nahezu einen ganzen Tag.