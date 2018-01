Geheimnis um eine Tonscheibe

Liegt der Schatz der Nibelungen in der Eifel? Diese und weitere Fragen beantworten Hubert vom Venn und Achim Konejung im Buch „2000 Jahre Eifel“.

(red) Nicht nur Historiker und Heimatforscher sind sich einig: Nachdem Hubert vom Venn und Achim Konejung ihr Buch „2000 Jahre Eifel“ vorgestellt haben, muss die Geschichte der Eifel neu geschrieben werden.

So wird anhand von knallharten Fakten bewiesen, dass das Nibelungenlied seinen Ursprung am Neffelbach hatte, der in Wollersheim entspringt - nur einen Steinwurf von der Wasserscheide Rhein/Maas entfernt. Irgendwo in den Kreisen Düren und Euskirchen muss also der Schatz der Nibelungen versteckt sein.

Bewiesen wird auch, dass die sogenannte Hermannsschlacht gegen die Römer nicht im Teutoburger Wald, sondern in Wirklichkeit in Simmerath stattfand. Man hätte früher darauf kommen können, denn bereits in einem berühmten Kinderlied heißt es seit 1887: „Als die Römer frech geworden, simserim sim sim, zogen sie nach Deutschlands Norden ...“ Und Simmserim, das war bekannt, ist der lateinische Name für Simmerath.

Doch Hubert vom Venn und Achim Konejung haben noch andere brisante Themen von den Römern über die Preußen bis zu den Schmugglerjahren in ihrer jüngsten Veröffentlichung aufgegriffen, da die Eifel immer gelebte Geschichte war: Die Römer kamen mit der Wasserleitung, die Preußen mit der Fichte und die Holländer mit dem Wohnwagen in die Eifel.

Doch eine Frage blieb lange unbeantwortet: Wann wurde die Eifel eigentlich gegründet? Durch den sensationellen Fund der Rockeskyller Tonscheibe konnte der in Wilzenich weltberühmte Heimatforscher Heinz Hupperrath jetzt nachweisen, dass die Eifel am 5. März 17 A.D. gegründet wurde - also vor genau 2000 Jahren.

Noch ein Kritikerwort: „Sie sind so etwas wie die Spaßguerilleros unter den Heimatforschern, die beiden Kabarettisten Hubert vom Venn aus Roetgen und Achim Konejung aus Vettweiß-Müddersheim“ (Christoph Hahn: Aachener Zeitung).

Hubert vom Venn/Achim Konejung: „2000 Jahre Eifel. Eine satirische Zeitreise“, Rhein-Mosel-Verlag, 2017, ISBN-13: 9783898010931; ISBN-10: 3898010937