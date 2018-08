später lesen Prüm Gemeindefest der evangelischen Kirchengemeinde Prüm FOTO: Teilen

(red) Das Gemeindefest der evangelischen Kirchengemeinde Prüm begann mit einem Familiengottesdienst, in dem unter anderem die am weitesten angereisten Besucher mit einem Gutschein prämiert wurden. Am Ende des Gottesdienstes ging die Gemeinde mit dem Lied „Eingeladen zum Fest des Glaubens“ singend auf die Gemeindewiese, auf der von Pfarrer Ruhl der Abschlusssegen gesprochen und das Fest mit einem Willkommenstrunk eröffnet wurde.