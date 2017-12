später lesen Digitales Freies WLAN auf dem Dorfplatz Teilen

Das Land hilft Gemeinden in der Eifel, öffentliche WLAN-Hotspots einzurichten: in 20 Orten im Eifelkreis Bitburg-Prüm und in fünf Orten im Vulkaneifelkreis.

