Die Gemeindeschwestern plus und die Pro-Retina-Regionalgruppe laden zu einem Gesundheitstag ins Prümer Konvikt ein. Am Samstag, 19. Januar, wird von 10 Uhr an über Augenerkrankungen informiert. Von Frank Auffenberg