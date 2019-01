später lesen ERNÄHRUNG Gemüse und Gewürze clever kombinieren Teilen

(red) „Gemüse und Gewürze clever kombiniert“ - in dieser Veranstaltung macht man einen Ausflug in die Welt der Gewürze und Aromen. Angeboten wird sie für Mittwoch, 16. Januar, um 14.30 Uhr in der alten Schule in Rommersheim - und zwar vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Eifel in Zusammenarbeit mit dem Landfrauenverband Prüm.