später lesen KABARETT Vorverkauf für Gerd Dudenhöfer in der Abteistadt Teilen

Twittern

Teilen



(red) Der Geschichtsverein Prümer Land hat den Kabarettisten Gerd Dudenhöfer in die Stadt eingeladen. Er gastiert am Samstag, 15. Dezember, 19.30 Uhr, in der Karolingerhalle in Prüm und spielt Heinz Becker.