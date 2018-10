Preisgekrönt zurück nach Stadtkyll: Köster, Hocker, Krumminga

Sie fanden’s einfach so schön im vorigen Herbst in Stadtkyll: Nach ihrem ersten Konzert im Festsaal von La Sirena im ehemaligen Haus am Park spielen Gerd Köster und Frank Hocker am Samstag, 27. Oktober, zum zweiten Mal dort. 20 Uhr geht’s los. Und sie haben wieder einen Dritten im Gepäck, der zu den versiertesten und musikalischsten Gitarristen in Deutschland zählt: Helmut Krumminga.

Dieses Mal kommen sie außerdem als die aktuellen Träger des deutschen Liederpreises nach Stadtkyll. Da sind sie in bestbekannter Gesellschaft, den Preis erhielten unter anderem Wolf Biermann, Franz Josef Degenhardt, Reinhard Mey, Georg Ringsgwandl, Stoppok und Konstantin Wecker.

Aus der Begründung der Jury: „Kölsch ohne Karneval – gibt es das eigentlich? Die Antwort lautet: Ja. Denn auch in dieser Stadt ist nicht alles, was mit Brauchtum zu tun hat, Karneval. Daran erinnern unter anderem immer wieder Gerd Köster und Frank Hocker, die seit Ende der 1980er Jahre kölsches Liedgut jenseits aller Tümelei auf Bühnen und Tonträger bringen.“ Auch die frühere Band der beiden, The Piano Has Been Drinking (Musik von Tom Waits mit kölschen Texten), hat den Preis bereits erhalten, im Jahr 1992.

Damit waren die beiden Ex-Mitglieder der Schroeder Roadshow sehr erfolgreich, nach Auflösung der Formation machten sie als Duo weiter. Zu Willy Millowitschs 85. Geburtstag trugen sie dann zum ersten Mal ein eigenes Krätzchen vor und, schreibt die Lieder-Preisjury, „hauchen damit der traditionellen Kunstform Kölscher Kneipengesänge neues Leben ein“.

Ihr Lied „Wa´sch nit kenne“ hat im vergangenen Jahr die meisten Punkte der Juroren der Liederbestenliste bekommen. „Was ich nicht kenne, kann ich nicht leiden“ – das beschreibe „die unsägliche Ignoranz vieler Zeitgenossen gegenüber allem Fremden und Anderen. Nach oben beten und nach unten treten – das kann doch nicht das Leben sein. Und so bleibt für Köster und Hocker nur der Wunsch, lieber Chef in der Hölle zu sein als im Himmel Lakai. Auf Kölsch versteht sich.“

Karten fürs Konzert (23 Euro) erhält man im Lokal, bei Elektro Maus in Stadtkyll und bei Eventim.