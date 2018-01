Achtung, Glätte!

Schnee und überfrierender Regen haben am Freitagmorgen etliche Straßen in der Eifel zu gefährlichen Rutschbahnen gemacht.

Nach Sturmtief Friederike am Donnerstag behindern am Freitagmorgen die neuen Schneefälle und zwischenzeitlich überfrierender Regen den Straßenverkehr in der Eifel. Auf der Bundesstraße 51, in Höhe der Abfahrt Schönfeld zwischen Stadtkyll und Reuth, verlor der Fahrer eines Sattelzugs aus Litauen auf eisglatter Fahrbahn die Kontrolle über das Gespann und schleuderte in den Graben.

Der Fahrer blieb unverletzt, der Sachschaden am Lastwagen steht noch nicht fest. Der Treibstofftank der Zugmaschine blieb offenbar intakt, Diesel trat nicht aus.

FOTO: Fritz-Peter Linden / TV

FOTO: Fritz-Peter Linden / TV

Polizei und Straßenmeisterei Prüm sind an der Unfallstelle. Meistereichef Karl-Heinz Rach vermutet, dass es bis zur Bergung des Sattelzugs – ein Kranwagen ist angefordert – noch einige Stunden dauern kann. Derzeit ist die B 51 nicht gesperrt.

Auf den Straßen ist weiter Vorsicht geboten: Für den Nachmittag sind eifelweit wieder Niederschläge vorhergesagt. Je nach Höhenlage kommen sie als Schnee oder Schneeregen vom Himmel.

(fpl)