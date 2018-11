später lesen Glaube „Geh’ deinen Weg“ in St. Margareta Teilen

(red) Zum Thema „Geh’ deinen Weg“ spricht Elke Grün, die im Bereich Jugend-Pastoral in Echternach arbeitet, am Sonntag, 18. November, 18 Uhr, in der Kirche St. Margareta. Für den musikalischen Part hat das „passend anders“-Team die Sacro-Pop- Band „Spirit on a mission from god“ engagiert.