Waxweiler ehrt Eberschweiler mit Gottesdienst

Der Jesuitenpater Wilhelm Eberschweiler hat einige Jahre als Kind mit seiner Familie gegenüber der Pfarrkirche von Waxweiler gelebt. Viele Menschen beten noch heute zu ihm und an seinem Grab. Seit 1951 läuft ein Verfahren zur Seligsprechung, in jüngster Zeit erhielt es eine neue Dynamik (der TV berichtete). Die Pfarrei Waxweiler ehrt nun den Pater im Gottesdienst am Samstag, 26. Mai, um 19 Uhr in der Kirche. Alle Gläubigen sind eingeladen, an der von Pfarrer Georg Josef Müller zelebrierten Eucharistiefeier teilzunehmen und um die Seligsprechung von Pater Eberschweiler zu beten.